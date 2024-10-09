РФС: У сборной России по футболу не будет игр в октябре

В сообщении говорится, что обсуждение возможного товарищеского матча обсуждалась с Пакистаном до последнего момента, однако, «исходя из временных рамок начавшегося сбора», было принято решение отказаться от проведения игры.

«На октябрьском сборе команда Валерия Карпина проведет мастер-класс для детей из Белгородской и Курской областей, а также встретится с болельщиками на стадионе «Динамо» 10 октября», - заключили в РФС.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что в ноябре запланирована игра со сборной Сирии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

