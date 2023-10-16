Сразу два россиянина попали в топ-5 мирового рейтинга АТР

Сразу двое представителей России оказались в первой пятёрке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Свежий вариант списка традиционно обнародован АТР в понедельник.

Андрей Рублев обосновался на пятой позиции, улучшив своё положение на две строчки. Это произошло благодаря его успешному выступлению на турнире серии Masters в китайском Шанхае.

Россиянин уверенно дошёл до финала, не отдав ни одного сета соперникам, где в упорной борьбе уступил представителю Польши Хуберту Хуркачу. Матч завершился в трёх сетах со счётом 3:6, 6:3, 6:7 в пользу соперника Рублёва.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», первая ракета России Даниил Медведев остался на третьей строчке рейтинга АТР. Лидирующую позицию сейчас занимает серб Новак Джокович, на втором месте – испанец Карлос Алькарас, четвертое место у итальянского теннисиста Янника Синнера.

