Сразу два россиянина попали в топ-5 мирового рейтинга АТР
Сразу двое представителей России оказались в первой пятёрке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Свежий вариант списка традиционно обнародован АТР в понедельник.
Андрей Рублев обосновался на пятой позиции, улучшив своё положение на две строчки. Это произошло благодаря его успешному выступлению на турнире серии Masters в китайском Шанхае.
Россиянин уверенно дошёл до финала, не отдав ни одного сета соперникам, где в упорной борьбе уступил представителю Польши Хуберту Хуркачу. Матч завершился в трёх сетах со счётом 3:6, 6:3, 6:7 в пользу соперника Рублёва.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», первая ракета России Даниил Медведев остался на третьей строчке рейтинга АТР. Лидирующую позицию сейчас занимает серб Новак Джокович, на втором месте – испанец Карлос Алькарас, четвертое место у итальянского теннисиста Янника Синнера.
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