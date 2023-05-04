Аслан Карацев впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса»

Соперником российского теннисиста был представитель Китая Чжан Чжичжэнь. Встреча, которая продлилась один час и 42 минуты, завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:4 в пользу Карацева, который впервые в карьере вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс».

Соперником россиянина в 1/2 финала станет победитель противостояния Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Стефанос Циципас (Греция).

Ранее Карацев в матче четвертого круга турнира в Мадриде обыграл своего соотечественника Даниила Медведева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

