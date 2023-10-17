Аслан Карацев с победы стартовал на турнире в Токио

Соперником россиянина, занимающего 50-е место в мировом рейтинге, стал 14-я ракетка мира Фрэнсис Тиафо из США. Встреча, продлившаяся один час и 40 минут завершилась победой Карацева со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

Во втором круге российский теннисист встретится с победителем пары Чжан Чжичжэнь — Хуберт Хуркач.

Ранее сразу двое представителей России оказались в первой пятёрке обновлённого рейтинга АТР. Андрей Рублёв обосновался на пятой позиции, Даниил Медведев остался на третьей строчке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

