Аслан Карацев с победы стартовал на турнире в Токио

Российский теннисист Аслан Карацев выиграл матч первого круга турнира категории АТР-500, который проходит в столице Японии Токио.

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Соперником россиянина, занимающего 50-е место в мировом рейтинге, стал 14-я ракетка мира Фрэнсис Тиафо из США. Встреча, продлившаяся один час и 40 минут завершилась победой Карацева со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

Во втором круге российский теннисист встретится с победителем пары Чжан Чжичжэнь — Хуберт Хуркач.

Ранее сразу двое представителей России оказались в первой пятёрке обновлённого рейтинга АТР. Андрей Рублёв обосновался на пятой позиции, Даниил Медведев остался на третьей строчке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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