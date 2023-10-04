Медведев проиграл Синнеру в финале ATP-500 в Пекине
4 октября 202317:02
Российский теннисист Даниил Медведев (3-я ракетка мира) проиграл в финале турнира АТР-500 в Пекине седьмой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру. Соперник Медведева дважды оказался сильнее на тай-брейке.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).
Матч длился 2 часа и 3 минуты.Синнер подал три эйса и не совершил ни одной двойной ошибки, Медведев оформил шесть подач навылет и допустил четыре двойные ошибки.
Это первая победа Синнера над Медведевым, после которой итальянец займет четвертую строчку мирового рейтинга.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru