Медведев проиграл Синнеру в финале ATP-500 в Пекине

Российский теннисист Даниил Медведев (3-я ракетка мира) проиграл в финале турнира АТР-500 в Пекине седьмой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру. Соперник Медведева дважды оказался сильнее на тай-брейке.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

Матч длился 2 часа и 3 минуты.Синнер подал три эйса и не совершил ни одной двойной ошибки, Медведев оформил шесть подач навылет и допустил четыре двойные ошибки.

Это первая победа Синнера над Медведевым, после которой итальянец займет четвертую строчку мирового рейтинга.



