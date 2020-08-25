Черчесов пояснил, почему не вызвал Соболева в национальную сборную

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что не стал вызывать форварда «Спартака» Александра Соболева в национальную команду из-за разногласий с капитаном Артёмом Дзюбой.

«Я могу все что угодно говорить, но есть ситуация, которая у них с Артемом Дзюбой. И эту тему они должны привести к нулю. Не хочется нам в команде иметь игроков, которые недостаточно хорошо друг друга понимают» — цитирует наставника национальной команды «Р-Спорт».

«Зенит» продлил контракт с Дзюбой

В одном из интервью Станислав Соболев заявил, что негативно относится к Артему Дзюбе и не понимает его шуток, пишет «Свободная пресса».

Ранее Черчесов подтвердил, что нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба будет капитаном национальной сборной в ближайших матчах. По словам наставника, никаких изменений в этом плане не предвидится.

В мае сообщалось, что итальянский футбольный клуб «Милан» рассматривает возможность приобретения нападающего сборной России и питерского «Зенита» Артема Дзюбы.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Сборная России По ФутболуСтанислав Черчесов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры