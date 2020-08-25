Черчесов пояснил, почему не вызвал Соболева в национальную сборную

В одном из интервью Станислав Соболев заявил, что негативно относится к Артему Дзюбе и не понимает его шуток, пишет «Свободная пресса».

Ранее Черчесов подтвердил, что нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба будет капитаном национальной сборной в ближайших матчах. По словам наставника, никаких изменений в этом плане не предвидится.

В мае сообщалось, что итальянский футбольный клуб «Милан» рассматривает возможность приобретения нападающего сборной России и питерского «Зенита» Артема Дзюбы.

