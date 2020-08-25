Черчесов пояснил, почему не вызвал Соболева в национальную сборную
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что не стал вызывать форварда «Спартака» Александра Соболева в национальную команду из-за разногласий с капитаном Артёмом Дзюбой.
«Я могу все что угодно говорить, но есть ситуация, которая у них с Артемом Дзюбой. И эту тему они должны привести к нулю. Не хочется нам в команде иметь игроков, которые недостаточно хорошо друг друга понимают» — цитирует наставника национальной команды «Р-Спорт».
В одном из интервью Станислав Соболев заявил, что негативно относится к Артему Дзюбе и не понимает его шуток, пишет «Свободная пресса».
Ранее Черчесов подтвердил, что нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба будет капитаном национальной сборной в ближайших матчах. По словам наставника, никаких изменений в этом плане не предвидится.
В мае сообщалось, что итальянский футбольный клуб «Милан» рассматривает возможность приобретения нападающего сборной России и питерского «Зенита» Артема Дзюбы.
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