Дзюба установил рекорд по победным голам в чемпионате РФ
3 мая 202509:10
Игрок футбольного клуба «Акрон» Артем Дзюба установил рекорд по победным голам в чемпионате России. Об этом сообщил портал Transfermarkt.
Футболист забил 47 победных мячей в турнире, обойдя по этому показателю завершившего карьеру Александра Кержакова, в активе которого 46 голов.
Ранее Артем Дзюба забил 234-й мяч в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории отечественного футбола, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru