Дзюба установил рекорд по победным голам в чемпионате РФ

Игрок футбольного клуба «Акрон» Артем Дзюба установил рекорд по победным голам в чемпионате России. Об этом сообщил портал Transfermarkt.

Футболист забил 47 победных мячей в турнире, обойдя по этому показателю завершившего карьеру Александра Кержакова, в активе которого 46 голов.

Ранее Артем Дзюба забил 234-й мяч в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории отечественного футбола, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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