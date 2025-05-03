Дзюба установил рекорд по победным голам в чемпионате РФ

Игрок футбольного клуба «Акрон» Артем Дзюба установил рекорд по победным голам в чемпионате России. Об этом сообщил портал Transfermarkt.

Футболист забил 47 победных мячей в турнире, обойдя по этому показателю завершившего карьеру Александра Кержакова, в активе которого 46 голов.

Ранее Артем Дзюба забил 234-й мяч в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории отечественного футбола, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



