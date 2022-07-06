Аршавина уличили в просмотре порно в перерыве матча
Бывший игрок «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин смотрел порно, сообщает «Спорт-Экспресс».
Это произошло в перерыве одного из матчей «канониров», заявил бывший форвард «Арсенала» Эммануэль Адебайор. По его словам, игроки услышали подозрительные звуки во время перерыва в кабинете врачей и массажистов.
«Оказывается, Аршавин смотрел там порно на компьютере. Это было очень забавно. Я не знал ни одного игрока, который бы смотрел порно в перерыве матча», — рассказал футболист.
Он отметил, что у него все равно отличные отношения с Аршавиным.
Напомним, Аршавин выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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