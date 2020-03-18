Адвокат: У Аршавина есть шансы выиграть суд против Барановской

Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин через суд требует уменьшения размера алиментов для своей бывшей гражданской жены и их троих детей, сообщили РИА Новости.

Почётный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар в эфире НСН заявила, что у футболиста есть все шансы через суд добиться снижения алиментов, так как требуемая сумма алиментов баснословна.

«Размер алиментов, которые выплачивал футболист своей жене и детям конечно баснословные. Мало кто в России вообще получает такие алименты, поскольку даже зачастую при наличии более высокого дохода суды исходят из потребности детей, а не из размера или доли заработной платы. 5 миллионов рублей на содержание троих детей — это огромная сумма, которая естественно на детей даже при желании сложно было бы потратить. Я надеюсь мама детей использовала эти деньги в интересах детей, как минимум открыла им счета и сохранила эти деньги, поскольку они принадлежат именно детям и выплачивались на их содержание. Что же касается уменьшения размера алиментов в 300 тысяч рублей на каждого ребенка, то это тоже достаточно крупная сумма, о которой любая женщина России и мечтать не может, так как минимальная сумма алиментов в России 7,5 тысяч рублей на каждого ребенка, которую и то не выплачивают должники. Аршавину придется доказать, что те деньги, которые ему остаются их, во-первых, не хватает на его жизнь, возможно лечение и на содержание других лиц, при наличии и закон в таком случае предусматривает возможность снижения алиментов. У него есть все шансы через суд добиться снижения алиментов», - заявила Людмила Айвар.

Напомним, что Барановская воспитывает двух сыновей и дочь, которые еще не достигли совершеннолетия. В бытность игроком «Зенита» Аршавин выплачивал на троих детей 5 млн рублей. После того, как он завершил футбольную карьеру, его доходы резко упали, а суммы алиментов в последние месяцы сократились до 300 тысяч рублей на каждого ребенка.

