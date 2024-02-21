Аршавин предложил Путину создать российский аналог игры FIFA
Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин предложил президенту России Владимиру Путину создать отечественный аналог компьютерной игры FIFA (ныне EA FC). Видео опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
По словам Аршавина, у геймеров должна быть возможность сыграть за свою национальную сборную и команды Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Это сохранило бы интерес к футболу, потому что ребята сейчас много сидят в компьютерах и живут в виртуальном мире», - сказал экс-игрок «Зенита».
Президент в ответил поинтересовался, что именно нужно сделать. Он посоветовал обратиться к главе «Газпрома» Алексею Миллеру.
Путин 21 февраля открыл международный турнир «Игры будущего» в Казани. Соревнования проходят по новым дисциплинам с использованием цифровых технологий и физической активности, отмечает «Радиоточка НСН».
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