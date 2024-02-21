Аршавин предложил Путину создать российский аналог игры FIFA

По словам Аршавина, у геймеров должна быть возможность сыграть за свою национальную сборную и команды Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Это сохранило бы интерес к футболу, потому что ребята сейчас много сидят в компьютерах и живут в виртуальном мире», - сказал экс-игрок «Зенита».

Президент в ответил поинтересовался, что именно нужно сделать. Он посоветовал обратиться к главе «Газпрома» Алексею Миллеру.

Путин 21 февраля открыл международный турнир «Игры будущего» в Казани. Соревнования проходят по новым дисциплинам с использованием цифровых технологий и физической активности, отмечает «Радиоточка НСН».

