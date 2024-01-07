«Арсенал» уступил «Ливерпулю» в Кубке Англии из-за автогола
7 января 202422:14
Футбольный клуб «Ливерпуль» обыграл лондонский «Арсенал» в матче третьего раунда розыгрыша Кубка Англии.
Встреча прошла 7 января в Лондоне. На 80-й минуте защитник «канониров» Якуб Кивер отправил мяч в собственные ворота.
Ранее спортивный портал Goal в седьмой раз назвал игроком года аргентинского нападающего клуба «Интер Майами» Лионеля Месси. Португальца Криштиану Роналду признавали лучшим пять раз, отмечает «Радиоточка НСН».
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- «Арсенал» уступил «Ливерпулю» в Кубке Англии из-за автогола
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru