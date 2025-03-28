Тренера «Реала» Анчелотти будут судить за неуплату налогов
Главный тренер футбольного клуба «Реал» Карло Анчелотти 2 апреля предстанет перед судом в Мадриде по делу о неуплате налогов. Об этом пишет Relevo.
По данным портала, в 2014 и 2015 годах Анчелотти выплачивал налог только со своей зарплаты в испанской команде, но не с других источников дохода. Всего тренер задолжал 1,062 млн евро. Прокуратура требует для итальянского специалиста четыре года и девять месяцев тюремного заключения.
Карло Анчелотти 65 лет, он занимает пост главного тренера «Реала» с 2021 года. Контракт специалиста с командой рассчитан до 30 июня 2026 года.
Между тем «Реал» стал самым доходным клубом в сезоне-2023/24 по версии Deloitte, общий доход команды составил 1,045 млрд евро, пишет RT.
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