Тренера «Реала» Анчелотти будут судить за неуплату налогов

Главный тренер футбольного клуба «Реал» Карло Анчелотти 2 апреля предстанет перед судом в Мадриде по делу о неуплате налогов. Об этом пишет Relevo.

По данным портала, в 2014 и 2015 годах Анчелотти выплачивал налог только со своей зарплаты в испанской команде, но не с других источников дохода. Всего тренер задолжал 1,062 млн евро. Прокуратура требует для итальянского специалиста четыре года и девять месяцев тюремного заключения.

Карло Анчелотти 65 лет, он занимает пост главного тренера «Реала» с 2021 года. Контракт специалиста с командой рассчитан до 30 июня 2026 года.

Между тем «Реал» стал самым доходным клубом в сезоне-2023/24 по версии Deloitte, общий доход команды составил 1,045 млрд евро, пишет RT.

