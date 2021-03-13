«Арсенал» победил ЦСКА в матче РПЛ

Авторами голов у «Арсенала» стали Владислав Пантелеев (42-я минута, с пенальти) и Александр Ломовицкий (45-я минута). Из игроков ЦСКА удалось отличиться Наиру Тикнизяну (90-я минута).

«Арсенал» смог подняться на 14-ю позицию в турнирной таблице. На ее счету 17 очков. У ЦСКА – 40 и вторая строчка.

Следующая игра «Арсенала» состоится 17 марта. Команда сразится с грозненским «Ахматом». В тот же день ЦСКА сыграет с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

