«Арсенал» победил ЦСКА в матче РПЛ
Тульский футбольный клуб «Арсенал» выиграл матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) у московского ЦСКА. На домашнем стадионе команда победила гостей из столицы со счетом 2:1.
Авторами голов у «Арсенала» стали Владислав Пантелеев (42-я минута, с пенальти) и Александр Ломовицкий (45-я минута). Из игроков ЦСКА удалось отличиться Наиру Тикнизяну (90-я минута).
«Арсенал» смог подняться на 14-ю позицию в турнирной таблице. На ее счету 17 очков. У ЦСКА – 40 и вторая строчка.
Следующая игра «Арсенала» состоится 17 марта. Команда сразится с грозненским «Ахматом». В тот же день ЦСКА сыграет с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.
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