Совет футбольных ассоциаций изменил правило об игре рукой

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается регулированием футбольных правил, внес корректировки в правило об игре рукой. Об этом организация сообщила на своем официальном сайте.

В совете заявили, что арбитры не всегда были последовательны при оценке эпизодов с игрой рукой. По мнению членов организации, не каждое касание мяча рукой можно считать нарушением. При этом голы, забитые рукой, остаются вне правтл.



Однако если в одной команде кто-то ненамеренно сыграл рукой, а затем был забит гол, взятие ворот должно зачитываться. При этом решение по каждому эпизоду по-прежнему остается на усмотрение арбитров. По данным совета, судьям предстоит решить, делал ли потенциальный нарушитель движение рукой по направлению к мячу или нет.

Кроме того, члены IFAB оставили в силе право на проведение пяти замен в матчах до конца текущего сезона. Это было сделано в связи сохраняющимся влиянием пандемии COVID-19 на футбол.

