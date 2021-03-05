Совет футбольных ассоциаций изменил правило об игре рукой
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается регулированием футбольных правил, внес корректировки в правило об игре рукой. Об этом организация сообщила на своем официальном сайте.
В совете заявили, что арбитры не всегда были последовательны при оценке эпизодов с игрой рукой. По мнению членов организации, не каждое касание мяча рукой можно считать нарушением. При этом голы, забитые рукой, остаются вне правтл.
Однако если в одной команде кто-то ненамеренно сыграл рукой, а затем был забит гол, взятие ворот должно зачитываться. При этом решение по каждому эпизоду по-прежнему остается на усмотрение арбитров. По данным совета, судьям предстоит решить, делал ли потенциальный нарушитель движение рукой по направлению к мячу или нет.
Кроме того, члены IFAB оставили в силе право на проведение пяти замен в матчах до конца текущего сезона. Это было сделано в связи сохраняющимся влиянием пандемии COVID-19 на футбол.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+11 024 / сут.
Умерли
88 285+462 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+15 464 / сут.
- Астероид размером с самолет приближается к Земле
- Киев призвал США ввести «всеобъемлющие» санкции против России
- Цена нефти марки Brent стала выше 69 долларов за баррель
- Психолог объяснила характер «меркантильных» женщин
- Воробьев поздравил сотрудниц фармзавода с наступающим праздником
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru