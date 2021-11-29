«Арсенал» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ

Счет игры составил 3:1 в пользу тульского клуба.

«Арсенал» первым открыл счет игры - гол на 17-й минуте забил Даниил Хлусевич. Также дубль реализовал Евгений Марков (40, 58).

«Локомотив» отыграл гол в добавленное ко второму тайму время. Мяч забил Пабло Насименто.

Ранее стало известно, что московский ФК «Спартак» ушел от поражения в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» в добавленное время.