«Арсенал» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
ФК «Арсенал» одержал победу в матче Российской премьер-лиги с «Локомотивом».
#АрсеналЛоко 3️⃣:1️⃣ pic.twitter.com/gOwwf5fIt6— «Локомотив» (@fclokomotiv) November 29, 2021
Счет игры составил 3:1 в пользу тульского клуба.
«Арсенал» первым открыл счет игры - гол на 17-й минуте забил Даниил Хлусевич. Также дубль реализовал Евгений Марков (40, 58).
«Локомотив» отыграл гол в добавленное ко второму тайму время. Мяч забил Пабло Насименто.
Ранее стало известно, что московский ФК «Спартак» ушел от поражения в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» в добавленное время.
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