«Арсенал» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ

ФК «Арсенал» одержал победу в матче Российской премьер-лиги с «Локомотивом».

Счет игры составил 3:1 в пользу тульского клуба.

«Арсенал» первым открыл счет игры - гол на 17-й минуте забил Даниил Хлусевич. Также дубль реализовал Евгений Марков (40, 58).

«Локомотив» отыграл гол в добавленное ко второму тайму время. Мяч забил Пабло Насименто.

Ранее стало известно, что московский ФК «Спартак» ушел от поражения в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» в добавленное время.

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ФОТО: Антон Денисов//РИА Новости
ТЕГИ:ФутболЛокомотив
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