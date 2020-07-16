«Арсенал» обыграл «Ливерпуль» в чемпионате Англии

«Арсенал» одержал победу над «Ливерпулем» в матче 36-го тура чемпионата Англии. Как сообщает ТАСС, игра завершилась со счетом 2:1.

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Первый гол за игру был забит на 20-ой минуте игроком «Ливерпуля» Садио Мане. «Арсенал» отыгрался на 32-ой минуте, мяч в ворота соперника направил Александр Ляказетт. Решающий гол забил Рис Нельсон на 44-ой минуте.

Чемпионат Англии после приостановки из-за коронавируса возобновился 17 июня. Матчи в целях безопасности проводят без зрителей.


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