«Арсенал» обыграл «Ливерпуль» в чемпионате Англии

Первый гол за игру был забит на 20-ой минуте игроком «Ливерпуля» Садио Мане. «Арсенал» отыгрался на 32-ой минуте, мяч в ворота соперника направил Александр Ляказетт. Решающий гол забил Рис Нельсон на 44-ой минуте.

Чемпионат Англии после приостановки из-за коронавируса возобновился 17 июня. Матчи в целях безопасности проводят без зрителей.



