Семак: «Зенит» сильнее других на футбольном поле
ФК "Зенит", который досрочно стал победителем Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), доказал свое преимущество перед соперниками. Об этом заявил главный тренер петербуржцев Сергей Семак, пишет ТАСС.
В среду «Зенит» обыграл «Оренбург» со счетом 4:1. Свою позицию Семак озвучил на пресс-конференции по итогам матча.
По словам тренера петербуржцев, нет ни одного компонента, по которому «Зенит» проигрывал бы своим противникам.
Ранее, как пишет агентство, владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что, если арбитры будут судить «Спартак» также как «Зенит», что они тоже станут чемпионами. Комментируя критику, Семак ответил, что соперники ищут причины влияния на игру, когда у них нет результата.
Встреча "Зенита" и "Спартака" состоится 19 июля.
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