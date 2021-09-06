Аргентинская сборная вылетела из Бразилии после прерванного матча квалификации ЧМ
6 сентября 202106:38
Сборная Аргентины покинула Бразилию, вылетев домой после того, как игра с местной командой в рамках квалификации ЧМ была сорвана, сообщает «Матч ТВ».
Напомним, бразильская сторона подозревает Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Кристиана Ромеро и Ло Чельсо в пересечении границы с карантинными нарушениями. Так как футболисты выступают за английские клубы, то при пересечении границы должны пройти двухнедельный карантин.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru