Антидопинговые комитеты 14 стран поддержали призыв реформировать WADA

Национальный антидопинговые комитеты 14 стран призвали реформировать Всемирное антидопинговое агентство (WADA), сообщается на сайте Антидопингового агентства Великобритании (UKAD).

В заявлении подписавшиеся комитеты напомнили, что неоднократно обращались по отдельности с предложением внести изменения в структуру организации. Они подчеркнули необходимость укреплять права человека и устранять конфликты в антидопинговой системе.

Также в документе говорится о необходимости прислушиваться к мнению спортсменов при принятии ключевых решений WADA.