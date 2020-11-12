Антидопинговые комитеты 14 стран поддержали призыв реформировать WADA
Национальный антидопинговые комитеты 14 стран призвали реформировать Всемирное антидопинговое агентство (WADA), сообщается на сайте Антидопингового агентства Великобритании (UKAD).
В заявлении подписавшиеся комитеты напомнили, что неоднократно обращались по отдельности с предложением внести изменения в структуру организации. Они подчеркнули необходимость укреплять права человека и устранять конфликты в антидопинговой системе.
Также в документе говорится о необходимости прислушиваться к мнению спортсменов при принятии ключевых решений WADA.
Заявление подписали представители антидопинговых агенств Германии, Новой Зеландии, Великобритании, США, Ирландии, Австралии, Нидерландов, Латвии, Финляндии, Дании, Норвегии, Австрии, Канады и Франции.
Заседание совета учредителей WADA пройдет в формате видеоконференции 12 ноября.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru