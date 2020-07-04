Глава WADA заявил о новой дисквалификации 50 российских спортсменов

«Время показало, что это решение было правильным. Благодаря нему стало возможным получить образцы и данные из Московской антидопинговой лаборатории. Повторный анализ проб все еще продолжается, но у нас уже есть образцы более чем 50 российских спортсменов, у которых были обнаружены запрещенные вещества. Соответственно, можно ожидать их дисквалификации»,— сообщил президент WADA.

Он также охарактеризовал дело о манипуляциях базой данных Московской антидопинговой лаборатории за 2012–2015 годы как «самое сложное» в истории WADA, отмечает «КоммерсантЪ».

Напомним, 9 декабря 2019 года WADA ввело санкции против Москвы за «манипуляции» с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Российские спортсмены из-за введенного запрета утратили право выступать на международных соревнованиях под флагом страны, а также российских спортсменов запретили выступать под национальным флагом. Из-за допингового скандала Россия на четыре года потеряла возможность проводить крупные международные соревнования.

