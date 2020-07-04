Глава WADA заявил о новой дисквалификации 50 российских спортсменов
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька признал решение восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2018 году верным. По его мнению, WADA таким образом получило информацию об употреблении допинга 50 российскими спортсменами. По словам Баньки, они будут дисквалифицированы, сообщает «Польское агентство печати».
«Время показало, что это решение было правильным. Благодаря нему стало возможным получить образцы и данные из Московской антидопинговой лаборатории. Повторный анализ проб все еще продолжается, но у нас уже есть образцы более чем 50 российских спортсменов, у которых были обнаружены запрещенные вещества. Соответственно, можно ожидать их дисквалификации»,— сообщил президент WADA.
Он также охарактеризовал дело о манипуляциях базой данных Московской антидопинговой лаборатории за 2012–2015 годы как «самое сложное» в истории WADA, отмечает «КоммерсантЪ».
Напомним, 9 декабря 2019 года WADA ввело санкции против Москвы за «манипуляции» с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Российские спортсмены из-за введенного запрета утратили право выступать на международных соревнованиях под флагом страны, а также российских спортсменов запретили выступать под национальным флагом. Из-за допингового скандала Россия на четыре года потеряла возможность проводить крупные международные соревнования.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
675 тыс.+6 632 / сут.
Умерли
10 027+168 / сут.
Выздоровели
447 тыс.+8 986 / сут.
- Российские корабли уничтожили условного противника в Черное море
- Глава WADA заявил о новой дисквалификации 50 российских спортсменов
- Власти Крыма опровергли ажиотажное подорожание цен на туристический отдых
- Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
- В Твери на многоэтажном доме закрасили портрет Солженицына по решению суда
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru