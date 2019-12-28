Анна Щербакова победила в чемпионате России по фигурному катанию

28 декабря 201919:30

Анна Щербакова стала чемпионкой в женском одиночном фигурном катании на чемпионате России в Красноярске.

По итогам выступлений в короткой и произвольной программах спортсменка набрала 261,87 балла.

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Ей уступила Алёна Косторная (259,83балла) и Александра Трусова (226,34 балла), занявшие второе и третье места пьедестала почета соответственно.

Ранее сообщалось, что Щербакова смогла установить новые мировые рекорды, побив показатели Трусовой и Косторной.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Вильф
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