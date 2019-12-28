Медведева отказалась от выступлений ради Олимпиады в Токио

Двукратная чемпионка мира, фигуристка Евгения Медведева отказалась от выступлений в текущем сезоне. Свое заявление она сделала в эфире «Первого канала».

Евгения Медведева подтвердила, что появится на льду только в новом сезоне. Условия своего участия в соревнованиях с тренерским штабом спортсменка пока не обсуждала.

«Мое следующее появление на публике состоится на традиционных открытых прокатах в начале сезона. Возможны турниры группы В, но мы их пока не обсуждали», — цитирует фигуристку РИА Новости.

Медведева, которая дважды получала «серебро» на Олимпиаде-2018, отметила, что сосредоточится на подготовке к новым международным соревнованиям.

«Все знают про Олимпиаду в Токио. При этом у меня будет запас времени, чтобы сфокусироваться на изучении новых элементов. Сделаю все, чтобы вернуться сильнее. В четверных прыжках я продвинулась. Прогресс идет не так быстро, как я хотела бы, но прогресс есть. Настало время себя совершенствовать», — сказала спортсменка.

Ранее в субботу, 28 декабря стало известно, что Медведева снялась с участия в произвольной программе чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире НСН прокомментировали скандальные обвинения тренерского штаба Этери Тутберидзе из-за Евгении Медведевой в их адрес.

