Медведева отказалась от выступлений ради Олимпиады в Токио
Двукратная чемпионка мира, фигуристка Евгения Медведева отказалась от выступлений в текущем сезоне. Свое заявление она сделала в эфире «Первого канала».
Евгения Медведева подтвердила, что появится на льду только в новом сезоне. Условия своего участия в соревнованиях с тренерским штабом спортсменка пока не обсуждала.
«Мое следующее появление на публике состоится на традиционных открытых прокатах в начале сезона. Возможны турниры группы В, но мы их пока не обсуждали», — цитирует фигуристку РИА Новости.
Медведева, которая дважды получала «серебро» на Олимпиаде-2018, отметила, что сосредоточится на подготовке к новым международным соревнованиям.
«Все знают про Олимпиаду в Токио. При этом у меня будет запас времени, чтобы сфокусироваться на изучении новых элементов. Сделаю все, чтобы вернуться сильнее. В четверных прыжках я продвинулась. Прогресс идет не так быстро, как я хотела бы, но прогресс есть. Настало время себя совершенствовать», — сказала спортсменка.
Ранее в субботу, 28 декабря стало известно, что Медведева снялась с участия в произвольной программе чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире НСН прокомментировали скандальные обвинения тренерского штаба Этери Тутберидзе из-за Евгении Медведевой в их адрес.
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