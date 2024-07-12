Англия задавит? Эксперты разошлись в прогнозах о победителях Евро-2024

В свою очередь бронзовый призер Чемпионата Мира по футболу 1966 года Владимир Пономарев в пресс-центре НСН отметил, что хотел бы победы испанцев, однако, по его мнению, их «задавит» сборная Англии.

«Я бы хотел, чтобы победили испанцы… Но выиграет Англия. Они лучше играют вверху, а у испанцев не очень хорошая оборона. Англичане задавят испанцев», – указал Пономарев.

Со своей стороны, президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов в пресс-центре НСН заявил, что с большой вероятностью англичане выиграют сборную Испании со счетом 2:1.

«Я думаю, что победит прагматичный футбол, очень расчетливый. Испанцы играют очень хорошо первые 60-70 минут, а англичане играют очень хорошо последние 20 минут матча. Думаю, будет победа англичан со счетом 2:1», – сказал Любимов.

Финал чемпионата Европы – 2024, в котором сойдутся национальные команды Англии и Испании, состоится в воскресенье, 14 июля. Игра будет проходить на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Главным арбитром финального матча станет французский судья Франсуа Летексье. Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск, передает «Радиоточка НСН».

