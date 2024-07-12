Англия задавит? Эксперты разошлись в прогнозах о победителях Евро-2024
Заслуженный мастер спорта СССР Кавазашвили в эфире НСН выразил уверенность, что победа будет за сборной Испании. В свою очередь президент Клуба истории и статистики спорта Любимов считает, что победа достанется Англии.
Заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили в пресс-центре НСН выразил уверенность, что в финале чемпионата Европы – 2024 выиграет сборная Испании.
«Я за испанцев. Я сужу по мастерству: испанцы превосходят англичан в целом по мастерству – техническому, исполнительскому, по открываниям в одно касание, по созданию моментов, начиная с первой минуты матча. А англичане пропускают гол, и только потом идут вперед», – сказал Кавазашвили.
В свою очередь бронзовый призер Чемпионата Мира по футболу 1966 года Владимир Пономарев в пресс-центре НСН отметил, что хотел бы победы испанцев, однако, по его мнению, их «задавит» сборная Англии.
«Я бы хотел, чтобы победили испанцы… Но выиграет Англия. Они лучше играют вверху, а у испанцев не очень хорошая оборона. Англичане задавят испанцев», – указал Пономарев.
Со своей стороны, президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов в пресс-центре НСН заявил, что с большой вероятностью англичане выиграют сборную Испании со счетом 2:1.
«Я думаю, что победит прагматичный футбол, очень расчетливый. Испанцы играют очень хорошо первые 60-70 минут, а англичане играют очень хорошо последние 20 минут матча. Думаю, будет победа англичан со счетом 2:1», – сказал Любимов.
Финал чемпионата Европы – 2024, в котором сойдутся национальные команды Англии и Испании, состоится в воскресенье, 14 июля. Игра будет проходить на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Главным арбитром финального матча станет французский судья Франсуа Летексье. Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России в 34 раза выросло число мигрантов, не сдавших экзамены для работы
- СК: В Уфе освободили 16 детей, которых удерживали и избивали мигранты
- Орбана не позвали на первую пленарную сессию Европарламента нового созыва
- Петиция за отставку Богомолова с должности худрука двух театров появилась в Сети
- Более 200 крокодилов заполонили улицы городов в Мексике
- Депутат Леонов призвал штрафовать губернаторов, которые не борются с борщевиком
- Песков: Путин не передавал через Орбана посланий для Трампа
- Песков: Россия не планирует ограничивать доступ к YouTube
- СМИ: В России намерены осенью 2024 года заблокировать YouTube
- Папа Римский принял главу отдела внешних церковных связей Московского патриархата
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru