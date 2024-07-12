«Англия безобразна!»: Кавазашвили заявил, что лишь Испания достойна финала Евро-2024

Испания является единственной командой среди всех участников, которая строит игру на активном движении вперед с выдвижением во фланги, отметил в эфире НСН Анзор Кавазашвили. 

Сборная Испании полностью заслужила попадание в финал чемпионата Европы – 2024, в свою очередь у команды Англии безобразная игра, заявил заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили в пресс-центре НСН.

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«Испанцы полностью заслужили попадание в финал! На сегодняшний день Испания – единственная команда среди всех участников, которая строит свою игру на активном движении вперед с выдвижением во фланги, с вытягиванием в центр поля защитников соперника. Они в касание отрезают оборону соперника. Это не просто их стиль игры, это их обучение с детских спортивных школ. А какую оценку дать сборной Англии, я не знаю. После первых ее матчей я бы не сказал, что Англия дойдет до финала. Англия выглядит безобразно! Даже их нападающий Харри Кейн», – сказал Кавазашвили.

Финал чемпионата Европы – 2024, в котором сойдутся национальные команды Англии и Испании, состоится в воскресенье, 14 июля. Игра будет проходить на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Главным арбитром финального матча станет французский судья Франсуа Летексье. Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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