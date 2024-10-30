Английский ФК «Шеффилд Уэнсдей» начал играть в футболках с надписью MOCKBA
Титульным спонсором выступающего в английском чемпионшипе футбольного клуба «Шеффилд Уэнсдей» стала строительная компания Mockba Modular. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Основателем компании является британский предприниматель российского происхождения Павел Матвеев. Название его фирмы на английском языке читается как «мокба», однако из-за того, что оно написано заглавными буквами, первое слово выглядит как «MOCKBA».
Чемпионшип - это второй по значимости дивизион в системе футбольных лиг Англии после после Премьер-лиги. В настоящее врем «Шеффилд Уэнсдей» располагается на 13-м месте в турнирной таблице.
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