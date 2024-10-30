Основателем компании является британский предприниматель российского происхождения Павел Матвеев. Название его фирмы на английском языке читается как «мокба», однако из-за того, что оно написано заглавными буквами, первое слово выглядит как «MOCKBA».

Чемпионшип - это второй по значимости дивизион в системе футбольных лиг Англии после после Премьер-лиги. В настоящее врем «Шеффилд Уэнсдей» располагается на 13-м месте в турнирной таблице.

Ранее руководство футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» уволило Эрика тен Хага с поста главного тренера команды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

