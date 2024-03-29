Английская премьер-лига запретила болбоям возвращать мячи футболистам

Отныне юным футболистам, подающим мячи игрокам английских клубов после аута, запрещено это делать. Участники матчей в рамках АПЛ будут самостоятельно брать спортивный снаряд из специально установленных по краям поля конусов.

Нововведение установлено с целью лишить хозяев поля преимущества быстрого введения мяча в игру, а также продиктовано заботой о безопасности самих болбоев. В последнее время участились случаи конфликтов, подающих мячи с профессиональными игроками.

Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино выступил против введения синих карточек, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

