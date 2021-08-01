Андрей Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины
Главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко рассказал об уходе из национальной команды из-за того, что его контракт истек. Об этом 44-летний специалист сообщил в своем Instagram.
«Я провел пять лет в сборной. Это был тяжелый труд, который доказал, что мы способны играть в современный футбол. Я благодарен президенту и исполкому УАФ за возможность работать со сборной Украины. Я благодарен каждому игроку, каждому человеку, который помогал и был вовлечен в команду. Большое спасибо всем фанатам за поддержку и критику. Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентоспособным, продуктивным и захватывающим. С верой в Украину», — написал Шевченко в Instagram.
Шевченко вошел в тренерский штаб сборной Украины в феврале 2016-го. С июля 2016 года он возглавлял национальную команду. Вместе со сборной он не смог попать в финальную стадию чемпионата мира-2018, но успешно квалифицировался на чемпионат Европы-2020, где Украина дошла до 1/4 финала турнира, уступив Англии — 0:4.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил футболистов национальной сборной за выступление на Евро-2020, следует из сообщения в его Twitter. «Ребята, вы доказали, что умеете сражаться наравне с лучшими, что есть стальной характер, умеете вдохновлять и объединять вокруг себя всю страну», — написал глава государства.
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