Андрей Рублев вышел во второй круг турнира «Ролан Гаррос»
26 мая 202417:44
Россиянин Андрей Рублев вышел во второй круг теннисного турнира «Ролан Гаррос» в Париже.
В первом круге россиянин встретился с японцем Таро Даниэлем. Матч продлился более трех часов и завершился со счетом 6:2, 6:7 (3:7), 6:3, 7:5.
Во втором круге Рублев выйдет на корт с победителем матча между представителем Испании Педро Матринесом и аргентинцем Таиго Тиранте. Игра пройдет 29 мая.
Рублев является шестой ракеткой мира. В феврале россиянин стал победителем выставочного турнира в столице Норвегии Осло, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru