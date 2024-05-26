Андрей Рублев вышел во второй круг турнира «Ролан Гаррос»

В первом круге россиянин встретился с японцем Таро Даниэлем. Матч продлился более трех часов и завершился со счетом 6:2, 6:7 (3:7), 6:3, 7:5.

Во втором круге Рублев выйдет на корт с победителем матча между представителем Испании Педро Матринесом и аргентинцем Таиго Тиранте. Игра пройдет 29 мая.

Рублев является шестой ракеткой мира. В феврале россиянин стал победителем выставочного турнира в столице Норвегии Осло, напоминает «Радиоточка НСН».

