Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Дохе

В четвертьфинале россиянин, занимающий в мировом рейтинге 10-ю строчку, встречался с восьмой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором.

Матч, который продлился два часа 42 минуты завершился победой Рублёва со счётом 2:1 (6:1, 3:6, 7:6).

Ранее россиянка Мирра Андреева выиграла польскую теннисистку Игу Свёнтек и вышла в получинал турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), сообщает RT.

