Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Дохе
20 февраля 202518:25
Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар).
В четвертьфинале россиянин, занимающий в мировом рейтинге 10-ю строчку, встречался с восьмой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором.
Матч, который продлился два часа 42 минуты завершился победой Рублёва со счётом 2:1 (6:1, 3:6, 7:6).
Ранее россиянка Мирра Андреева выиграла польскую теннисистку Игу Свёнтек и вышла в получинал турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru