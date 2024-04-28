Андрей Рублев вышел в четвертый раунд «Мастерса» в Мадриде

В матче третьего круга россиянин встретился с испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной. Игра продлилась около двух часов и завершилась со счетом 7:6 (12:10), 6:4.

В следующем раунде Рублев сыграет с представителем Нидерландов Таллоном Грикспуром.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев пробился в третий круг «Мастерса» в Мадриде. Он обыграл представителя Италии Маттео Арнальди, сообщает «Радиоточка НСН».

