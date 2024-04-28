Андрей Рублев вышел в четвертый раунд «Мастерса» в Мадриде
28 апреля 202420:16
Россиянин Андрей Рублев пробился в четвертый раунд турнира серии «Мастерс» в столице Испании Мадриде.
В матче третьего круга россиянин встретился с испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной. Игра продлилась около двух часов и завершилась со счетом 7:6 (12:10), 6:4.
В следующем раунде Рублев сыграет с представителем Нидерландов Таллоном Грикспуром.
Ранее российский теннисист Даниил Медведев пробился в третий круг «Мастерса» в Мадриде. Он обыграл представителя Италии Маттео Арнальди, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Родители Стаса Михайлова хотели продать квартиру ради съемок клипа
- Зеленский заявил о переговорах с США о военной помощи на 10 лет вперед
- Андрей Рублев вышел в четвертый раунд «Мастерса» в Мадриде
- Полиция Мюнхена арестовала россиянина, подозреваемого в убийстве двух украинцев
- В Дагестане группу фальшивомонетчиков приговорили к срокам от шести до 11 лет
- Сальдо: жилые кварталы Новой Каховки попали под обстрел ВСУ
- «Автодор» попросил водителей заправляться заранее перед поездкой по М-12
- МИД отверг идею обменять замороженные активы на новые регионы
- «Спартак» обыграл «Локомотив» в московском дерби РПЛ
- СМИ: арестованному студенту МГУ из Одессы придется покинуть РФ за три дня
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru