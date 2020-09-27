Андрей Рублев победил на теннисном турнире в Гамбурге

Российский теннисист, который является 14-ой ракеткой в мире, выиграл состязание у грека Стефаноса Циципаса - шестой ракетки - со счетом 6:4, 3:6, 7:5. Спортсмены боролись за победу в течение 2 часов 21 минуты.

Сумма призового фонда турнира - 1 млн 203,960 тысяч евро.

Для 22 летнего Андрея Рублева турнир в Гамбурге – пятые официальные состязания в профессиональной карьере в одиночном разряде. Отмечается, что в этом году он выиграл три из них.

