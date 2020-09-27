Андрей Рублев победил на теннисном турнире в Гамбурге
Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу на турнире по теннису в Гамбурге, сообщает Интерфакс.
Российский теннисист, который является 14-ой ракеткой в мире, выиграл состязание у грека Стефаноса Циципаса - шестой ракетки - со счетом 6:4, 3:6, 7:5. Спортсмены боролись за победу в течение 2 часов 21 минуты.
Сумма призового фонда турнира - 1 млн 203,960 тысяч евро.
Для 22 летнего Андрея Рублева турнир в Гамбурге – пятые официальные состязания в профессиональной карьере в одиночном разряде. Отмечается, что в этом году он выиграл три из них.
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