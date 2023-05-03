Андрей Козырев стал главным тренером ХК «Северсталь»

Новым главным тренером ХК «Северсталь» стал Андрей Козырев, сообщает пресс-служба череповецкой команды.

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В сообщении говорится, что ранее Козырев выступал за клуб в качестве защитника, а после завершения карьеры игрока входил в тренерский штаб Андрея Назарова.

Также он работал с командами «Витязь», «Локомотив», «Торпедо». Отмечается, что кроме Козырева контракты с «Северсталью» подписали тренеры Евгений Ставровский и Вадим Хомицкий.

Ранее пост главного тренера хоккейного клуба «Северсталь» покинул 49-летний специалист Андрей Разин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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