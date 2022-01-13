Андрей Ещенко завершил карьеру в «Спартаке»

«Желаем Андрею пополнить коллекцию трофеев в новом статусе!» - говорится в сообщении на сайте клуба.

Ещенко перешёл в «Спартак» в 2016 году, вместе с ним стал чемпионом России, выиграл серебряные и бронзовые медали, а также «Суперкубок» страны.

Кроме Спартака он выступал за такие клубы как «Локомотив», «Анжи», киевское «Динамо».

Ранее вратарь «Спартака» Артём Ребров объявил о завершении карьеры.