Андрей Ещенко завершил карьеру в «Спартаке»

Ветеран московского «Спартака» Андрей Ещенко завершил выступления в профессиональном футболе, сообщает пресс-служба красно-белых. 37-летний защитник вошел в тренерский штаб команды, которую недавно возглавил итальянский специалист Паоло Ваноли.

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«Желаем Андрею пополнить коллекцию трофеев в новом статусе!» - говорится в сообщении на сайте клуба.

Ещенко перешёл в «Спартак» в 2016 году, вместе с ним стал чемпионом России, выиграл серебряные и бронзовые медали, а также «Суперкубок» страны.

Кроме Спартака он выступал за такие клубы как «Локомотив», «Анжи», киевское «Динамо».

Ранее вратарь «Спартака» Артём Ребров объявил о завершении карьеры.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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