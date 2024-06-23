Андреева уступила украинке Ястремской на теннисном турнире в ФРГ
23 июня 202415:43
Россиянка Мирра Андреева проиграла украинке Даяне Ястремской на турнире в немецком Бад-Хомбурге.
Встреча прошла в рамках первого круга турнира и завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:3 в пользу представительницы Украины. Матч длился более двух часов.
В следующем круге украинка сыграет с победительницей встречи между россиянкой Дианой Шнайдер и представительницей Германии Анжеликой Кербер.
Ранее Андреева уступила чешке Барборе Крейчиковой в четвертом круге турнира Australian Open в Мельбурне, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru