Теннисист Сафиуллин вышел в третий раунд Олимпиады
Российский теннисист, 26-летний Роман Сафиуллин, вышел в третий раунд Олимпиады в Париже после победы над соперником из Аргентины Томасом Мартином Этчеверри. Трансляция доступна на сайте МОК.
Встреча продлилась 1 час 48 минут и завершилась со счетом 6:0, 7:6 (7:1). Следующий соперник Сафиуллина определится по итогам матча между испанцем Карлосом Алькарасом и нидерландцем. Таллоном Грикспором.
Из борьбы в одиночном разряде уже выбыли россияне Диана Шнайдер, Мирра Андреева и Павел Котов, а также пара Даниил Медведев и Роман Сафиуллин.
Ранее Медведев и Сафиуллин уступили представителям ФРГ Кевину Кравицу и Тиму Пюцу в первом круге олимпийского турнира в парном разряде.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru