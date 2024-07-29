Теннисист Сафиуллин вышел в третий раунд Олимпиады

Встреча продлилась 1 час 48 минут и завершилась со счетом 6:0, 7:6 (7:1). Следующий соперник Сафиуллина определится по итогам матча между испанцем Карлосом Алькарасом и нидерландцем. Таллоном Грикспором.

Из борьбы в одиночном разряде уже выбыли россияне Диана Шнайдер, Мирра Андреева и Павел Котов, а также пара Даниил Медведев и Роман Сафиуллин.

Ранее Медведев и Сафиуллин уступили представителям ФРГ Кевину Кравицу и Тиму Пюцу в первом круге олимпийского турнира в парном разряде.

