Американский фигурист обвинил российских коллег в употреблении допинга

По его словам, ему и его товарищам по команде известно о распространенном употреблении запрещённых препаратов «другими российскими фигуристами».

Комментируя грядущие слушания по делу о нарушении антидопинговых правил фигуристкой из РФ Камилой Валиевой, которые пройдут в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне с 26 по 28 сентября, он отметил, что произошедшее со спортсменкой - не единственный случай в российском спорте.

«За 19 месяцев... я и мои товарищи по команде почти ничего не слышали от официальных лиц, занимающихся этим делом, и у нас нет оснований полагать, что наши интересы представлены надлежащим образом» - указал спортсмен.

Чжоу также выразил сомнение, что эти слушания «послужат интересам чистых спортсменов».

Ранее в CAS заявили, что слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой пройдут в закрытом формате, участие некоторых участников дела возможно в режиме видеосвязи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

