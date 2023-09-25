Американский фигурист обвинил российских коллег в употреблении допинга
Серебряный призер Олимпиады-2022 в Пекине в командных соревнованиях, американский фигурист Винсент Чжоу заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) «более 10 лет содействует распространению российского допинга», сообщает ТАСС.
По его словам, ему и его товарищам по команде известно о распространенном употреблении запрещённых препаратов «другими российскими фигуристами».
Комментируя грядущие слушания по делу о нарушении антидопинговых правил фигуристкой из РФ Камилой Валиевой, которые пройдут в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне с 26 по 28 сентября, он отметил, что произошедшее со спортсменкой - не единственный случай в российском спорте.
«За 19 месяцев... я и мои товарищи по команде почти ничего не слышали от официальных лиц, занимающихся этим делом, и у нас нет оснований полагать, что наши интересы представлены надлежащим образом» - указал спортсмен.
Чжоу также выразил сомнение, что эти слушания «послужат интересам чистых спортсменов».
Ранее в CAS заявили, что слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой пройдут в закрытом формате, участие некоторых участников дела возможно в режиме видеосвязи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru