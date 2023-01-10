Американские журналисты признали лучшим российского боксёра

Американская ассоциация журналистов, пишущих о боксе (BWAA) признала чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) россиянина Дмитрия Бивола боксёром 2022 года, сообщает промоутерская компания «Мир бокса».

Россиянин Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA

По словам спортсмена, это огромная честь и он рад присоединиться к числу тех боксёров, которыми интересовался будучи ребёнком.

«Я навсегда вошел в историю бокса. Я очень горд этим, и я очень горд за свою команду. ... Подводя итоги года, я могу уверенно сказать, что проделал хорошую работу», - подчеркнул Бивол.

Отмечается, что BWAA признала российского спортсмена боксёром года впервые за 84 года существования ассоциации.

Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) заявила, что боксёры из России и Белоруссии «не являются солдатами или частью правительств этих стран», поэтому «во имя спорта и карьер смогут вернуться в рейтинги и бороться за титулы WBA», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»..

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СШАЖурналистыРоссиянеБокс
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры