Американские журналисты признали лучшим российского боксёра
Американская ассоциация журналистов, пишущих о боксе (BWAA) признала чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) россиянина Дмитрия Бивола боксёром 2022 года, сообщает промоутерская компания «Мир бокса».
По словам спортсмена, это огромная честь и он рад присоединиться к числу тех боксёров, которыми интересовался будучи ребёнком.
«Я навсегда вошел в историю бокса. Я очень горд этим, и я очень горд за свою команду. ... Подводя итоги года, я могу уверенно сказать, что проделал хорошую работу», - подчеркнул Бивол.
Отмечается, что BWAA признала российского спортсмена боксёром года впервые за 84 года существования ассоциации.
Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) заявила, что боксёры из России и Белоруссии «не являются солдатами или частью правительств этих стран», поэтому «во имя спорта и карьер смогут вернуться в рейтинги и бороться за титулы WBA», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»..
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