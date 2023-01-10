Американские журналисты признали лучшим российского боксёра

По словам спортсмена, это огромная честь и он рад присоединиться к числу тех боксёров, которыми интересовался будучи ребёнком.

«Я навсегда вошел в историю бокса. Я очень горд этим, и я очень горд за свою команду. ... Подводя итоги года, я могу уверенно сказать, что проделал хорошую работу», - подчеркнул Бивол.

Отмечается, что BWAA признала российского спортсмена боксёром года впервые за 84 года существования ассоциации.

Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) заявила, что боксёры из России и Белоруссии «не являются солдатами или частью правительств этих стран», поэтому «во имя спорта и карьер смогут вернуться в рейтинги и бороться за титулы WBA», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»..