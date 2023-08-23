Американская теннисистка Серена Уильямс родила второго ребенка
Американская теннисистка Серена Уильямс во второй раз стала мамой. Об этом в соцсетях сообщил супруг спортсменки Алексис Оганян.
По его словам, 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» родила дочь. Сестру Олимпии Оганян, которая появилась на свет в сентябре 2017 года, назвали Адирой Ривер.
«Спасибо, Серена. Ты сделала мне ещё один несравненный подарок — ты величайшая из матерей... Никогда не забуду тот момент, когда я представил Олимпии её младшую сестру», - написал счастливый отец.
Ранее в СМИ появилась информация, что певица Рианна и A$AP Rocky снова стали родителями, 3 августа у пары родился второй сын, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru