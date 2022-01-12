Футболист Юрий Жирков перешел в «Химки»

Терюшков отметил, что контракт с Жирковым рассчитан на полгода, но может быть продлен еще на год. Сейчас футболист уже отправился на сборы команды.

«Отдельное спасибо ему, что выбрал нас, хотя у него были предложения от других клубов РПЛ (Российская Премьер-Лига)», — подчеркнул Терешков.

38-летний Жирков был в статусе свободного агента с лета 2021 года, после ухода из «Зенита».

Ранее футболист признался, что намерен возобновить карьеру ради спорта, но не ради денег.

