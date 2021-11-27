Алишер Усманов в четвертый раз подряд возглавил Международную федерацию фехтования

Президент Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов снова избран президентом Международной федерации фехтования. Он возглавляет организацию с 2008 года четвертый раз подряд, сообщает пресс-служба FIE.

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Кандидатуру Усманова поддержали участники конгресса FIE, состоявшегося в Лозанне в субботу.

«Для меня большая честь быть переизбранным президентом FIE при поддержке международной семьи фехтования. Фехтование как мировой вид спорта сейчас сильнее, чем когда-либо. Наши программы поддержки по всему миру способствовали динамичному росту популярности фехтования», - прокомментировал Усманов.


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ТЕГИ:СпортФехтованиеАлишер Усманов
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