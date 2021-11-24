Топ-менеджер Усманова Стрешинский стал миллиардером
Владелец холдинга USM Алишер Усманов передал гендиректору Ивану Стрешинскому еще 2% акций компании, сообщает Forbes.
По данным издания, таким образом для топ-менеджера холдинге увеличилась с 3% до 5%, а состояние выросло до $1,3 млрд.
Ранее Усманов заявил, что передаст топ-менеджерам USM 49% акций холдинга, то есть практически весь свой пакет, а ещё 50% принадлежащих ему акций он отдаст членам своей семьи.
Летом 2021 года журнал Forbes опубликовал рейтинг российских бизнесменов, жертвующих значительные суммы на благотворительность, социальные и экологические проекты, сообщает Ura.ru. Второе место в списке занял Усманов, владеющий благотворительными фондами «Искусство, наука и спорт» и «За будущее фехтования».
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