Топ-менеджер Усманова Стрешинский стал миллиардером

По данным издания, таким образом для топ-менеджера холдинге увеличилась с 3% до 5%, а состояние выросло до $1,3 млрд.

Ранее Усманов заявил, что передаст топ-менеджерам USM 49% акций холдинга, то есть практически весь свой пакет, а ещё 50% принадлежащих ему акций он отдаст членам своей семьи.

Летом 2021 года журнал Forbes опубликовал рейтинг российских бизнесменов, жертвующих значительные суммы на благотворительность, социальные и экологические проекты, сообщает Ura.ru. Второе место в списке занял Усманов, владеющий благотворительными фондами «Искусство, наука и спорт» и «За будущее фехтования».



