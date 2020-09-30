«Муму фигурного катания»: Роднина припечатала Загитову за телешоу

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина назвала «Муму фигурного катания» спортсменку Алину Загитову, которая стала ведущей телевизионного шоу «Ледниковый период».

Таким образом Роднина ответила на вопрос, собирается ли она следить за этим проектом. По словам прославленной спортсменки, это шоу её совершенно не интересует, сообщает Sport24. Она не пояснила, что имела в виду, называя так фигуристку.

Ранее Роднина ужа высказывалась критически в адрес Загитовой, которая сделал выбор в пользу шоу в ущерб спорту, где она добилась максимального успеха, выиграв в 2018 году Олимпиаду. Депутат назвала решение 18-летней фигуристки «коммерческим подходом».

При этом президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков одобрил решение Загитовой сосредоточиться на телевизионной карьере, отмечает «Свободная пресса».

Из-за участия в шоу, Алина снялась с контрольных прокатов сборной России. Соведущим Загитовой в «Ледниковом периоде» стал олимпийски чемпион 2002 года Алексей Ягудин. Первый выпуск этой программы нового сезона выйдет 3 октября.

