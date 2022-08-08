Главный тренер «Урала» покинет свой пост

Главный тренер футбольного клуба «Урал» Игорь Шалимов покинет свой пост. Об этом сообщил президент команды из Екатеринбурга Григорий Иванов.

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«Мы пришли к обоюдному решению — Игорь Шалимов покидает "Урал"», — приводит его слова «Спорт-Экспресс».

Шалимов возглавлял «Урал» с 2021 года. По итогам четырех туров нынешнего сезона чемпионата России команда не набрала ни одного очка.

По данным СМИ, сменить Шалимова на посту наставника «Урала» может Магомед Адиев. Сейчас специалист тренирует сборную Казахстана, пишет «Свободная пресса». Адиев ранее работал с российскими клубами, в частности, с «Анжи» и «Ахматом», отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ЕкатеринбургТренерФутбол
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