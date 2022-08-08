Главный тренер «Урала» покинет свой пост
Главный тренер футбольного клуба «Урал» Игорь Шалимов покинет свой пост. Об этом сообщил президент команды из Екатеринбурга Григорий Иванов.
«Мы пришли к обоюдному решению — Игорь Шалимов покидает "Урал"», — приводит его слова «Спорт-Экспресс».
Шалимов возглавлял «Урал» с 2021 года. По итогам четырех туров нынешнего сезона чемпионата России команда не набрала ни одного очка.
По данным СМИ, сменить Шалимова на посту наставника «Урала» может Магомед Адиев. Сейчас специалист тренирует сборную Казахстана, пишет «Свободная пресса». Адиев ранее работал с российскими клубами, в частности, с «Анжи» и «Ахматом», отмечает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+17 862 / сут.
Умерли
383 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+8 721 / сут.
- Песков назвал Чечню важным регионом для России
- Умер советский летчик-космонавт Анатолий Филипченко
- В Сочи турист погиб от удара молнии
- «Ушла с радаров»: Кремль не видит предпосылок для переговоров с Украиной
- В СВР рассказали об «освоении» Украины Польшей
- Хакеров из Китая заподозрили в атаках на сайты госорганов РФ и ряда стран
- Проезд по автомосту между Россией и Китаем станет платным с 10 августа
- Медведев обвинил Запад в желании уничтожить Россию
- Siemens готов продолжать обслуживание оборудования «Северного потока»
- Клишас предложил разработать законы для конфискации украинского имущества
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru