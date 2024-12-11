Алексей Батраков признан лучшим молодым футболистом года в РПЛ

За его кандидатуру проголосовало большинство опрошенных. Участие в голосовании по определению лучшего молодого футболиста года в РПЛ принимают руководители и тренеры российских футбольных клубов, выступающих в Российской премьер лиге, а также сборных команд, представители РФС, Первой лиги, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола, журналисты и читатели газеты «Советский спорт».

Прошлым обладателем «Первой пятерки» был Константин Тюкавин из московского «Динамо».

Ранее Глава РФС Александр Дюков допустил, что скандал с коррупцией скажется на финансировании футбола, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

