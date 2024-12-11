Алексей Батраков признан лучшим молодым футболистом года в РПЛ
Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков признан лучшим молодым футболистом года в Российской премьер лиге, сообщает сайт премии «Первая пятерка».
За его кандидатуру проголосовало большинство опрошенных. Участие в голосовании по определению лучшего молодого футболиста года в РПЛ принимают руководители и тренеры российских футбольных клубов, выступающих в Российской премьер лиге, а также сборных команд, представители РФС, Первой лиги, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола, журналисты и читатели газеты «Советский спорт».
Прошлым обладателем «Первой пятерки» был Константин Тюкавин из московского «Динамо».
Ранее Глава РФС Александр Дюков допустил, что скандал с коррупцией скажется на финансировании футбола, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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