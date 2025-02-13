Александрова вышла в полуфинал престижного турнира WTA в Дохе

Во втором раунде Александрова в упорном поединке обыграла первую ракету мира Арину Соболенко из Белоруссии. За выход в финал россиянка сразится с победительницей матча Марта Костюк (Украина) - Аманда Анисимова (США).

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», победительнице соревнований в Дохе начисляется 1000 очков в ежегодном рейтинге. Более престижными считаются только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Призовой фонд составляет 3,6 миллиона долларов.

