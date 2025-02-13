Александрова вышла в полуфинал престижного турнира WTA в Дохе

Россиянка Екатерина Александрова вышла в полуфинал престижного турнира Женской теннисной ассоциации в Дохе (WTA-1000). В четвертьфинале она оказалась сильнее представительницы США Джессики Пегулы.

Матч завершился в трех сетах, причем первый Александрова проиграла со счетом 4:6. Однако затем позволила сопернице взять всего два гейма - 6:1, 6:1. Россиянка выступает на турнире без номера посева, в рейтинге WTA она занимает 26 строчку. Пегула была посеяна шестой, имея пятый номер рейтинга. Обеим теннисисткам по 30 лет.

Во время матча Соболенко и Александровой в Дохе на корт выбежала кошка

Во втором раунде Александрова в упорном поединке обыграла первую ракету мира Арину Соболенко из Белоруссии. За выход в финал россиянка сразится с победительницей матча Марта Костюк (Украина) - Аманда Анисимова (США).

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», победительнице соревнований в Дохе начисляется 1000 очков в ежегодном рейтинге. Более престижными считаются только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Призовой фонд составляет 3,6 миллиона долларов.

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ФОТО: AP / ТАСС
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