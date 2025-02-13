Александрова вышла в полуфинал престижного турнира WTA в Дохе
Россиянка Екатерина Александрова вышла в полуфинал престижного турнира Женской теннисной ассоциации в Дохе (WTA-1000). В четвертьфинале она оказалась сильнее представительницы США Джессики Пегулы.
Матч завершился в трех сетах, причем первый Александрова проиграла со счетом 4:6. Однако затем позволила сопернице взять всего два гейма - 6:1, 6:1. Россиянка выступает на турнире без номера посева, в рейтинге WTA она занимает 26 строчку. Пегула была посеяна шестой, имея пятый номер рейтинга. Обеим теннисисткам по 30 лет.
Во втором раунде Александрова в упорном поединке обыграла первую ракету мира Арину Соболенко из Белоруссии. За выход в финал россиянка сразится с победительницей матча Марта Костюк (Украина) - Аманда Анисимова (США).
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», победительнице соревнований в Дохе начисляется 1000 очков в ежегодном рейтинге. Более престижными считаются только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Призовой фонд составляет 3,6 миллиона долларов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ПВО сбила по два дрона над Белгородской областью и Черным морем
- Песков заявил, что Россия считает США главным визави в переговорах по Украине
- Депутат Метелев призвал проверить треш-стримера, издевавшегося над инвалидом
- Мужчина был ранен при атаке дронов ВСУ в Белгородской области
- Алжир первым договорился о поставках российских истребителей пятого поколения
- Александрова вышла в полуфинал престижного турнира WTA в Дохе
- Жителя Благовещенска накажут за слишком громкое мяукание кота
- СМИ: Мужчина в Москве признался полиции, что убил депутата Старовойтову в 1998 году
- Более 160 человек эвакуированы в Красноярске из «Платинум-Арены» из-за пожара
- Зеленский: Украина не примет результаты переговоров без участия Киева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru