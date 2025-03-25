Пресс-секретарь: Лукашенко накануне инаугурации рубил дрова и играл в хоккей
25 марта 202510:58
Президент Белоруссии Александр Лукашенко колол дрова и играл в хоккей перед своей инаугурацией. Об этом рассказала пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт в эфире канала «Первый информационный».
«Президент рубил дрова накануне», - отметила пресс-секретарь, добавив, что Лукашенко ранее провел хоккейную тренировку.
По словам Эйсмонт, церемония инаугурации белорусского президента будет классической.
Инаугурация Лукашенко состоится 25 марта, пишет 360.ru. Церемония начнется во Дворце Независимости в Минске в 12:00 мск.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: США и Украина обсуждают прекращение огня в Черном море
- В Индонезии произошло извержение вулкана Дуконо
- В Тверской области обрушился пешеходный мост через реку
- В Армении заявили, что не пересмотрят свою позицию в отношении ОДКБ
- Всероссийское казачье общество запустило проект «Казаки-герои»
- Умер экс-ведущий программы «Времечко» Константин Цивилев
- Замглавы МИД Польши признался в алкоголизме
- Казахстан стал крупнейшим импортером российской водки
- Пресс-секретарь: Лукашенко накануне инаугурации рубил дрова и играл в хоккей
- В Японии экстренно сел истребитель ВВС США
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru