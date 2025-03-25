Пресс-секретарь: Лукашенко накануне инаугурации рубил дрова и играл в хоккей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко колол дрова и играл в хоккей перед своей инаугурацией. Об этом рассказала пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт в эфире канала «Первый информационный».

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«Президент рубил дрова накануне», - отметила пресс-секретарь, добавив, что Лукашенко ранее провел хоккейную тренировку.

По словам Эйсмонт, церемония инаугурации белорусского президента будет классической.

Инаугурация Лукашенко состоится 25 марта, пишет 360.ru. Церемония начнется во Дворце Независимости в Минске в 12:00 мск.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ИнаугурацияБелоруссияАлександр Лукашенко

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