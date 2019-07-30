Бывший полузащитник сборной завершил футбольную карьеру

Полузащитник Александр Самедов заявил о завершении футбольной картеры. Об этом 35-летний игрок сообщил фанатам в своём Instagram.

Он поблагодарил болельщиков за поддержку, которую ему оказывали на разных этапах его карьеры и признался, что достиг мечты.

«Я хотел расти как спортсмен, как футболист, как личность. Моя мечта осуществилась! Я этого достиг! И я счастлив, что вы всегда верили в меня, поддерживали, переживали, давали силы идти вперёд и добиваться большего!», — написал Самедов.

Напомним, Александр Самедов начал своё восхождение на футбольный пьедестал с игры за «Спартак», позже выступал за «Локомотив», «Москву», «Динамо». Был хавбеком в составе сборной России. Последние матчи он провёл в составе «Крыльев Советов».

Ранее двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в эфире НСН рассказал, как отечественной сборной подняться в рейтинге FIFA.

