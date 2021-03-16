Овечкин сравнялся с Эспозито по голам в НХЛ
Российский нападающий Александр Овечкин забросил 717-ю шайбу в своей карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Капитан «Вашингтона» отметился шайбой в ворота «Баффало» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ, который прошел в ночь на вторник по московскому времени.
TOUCHDOWNNNNNN CAPS! pic.twitter.com/Lc6AmMhOPC— Washington Capitals (@Capitals) March 16, 2021
Овечкин сравнялся с канадцем Филом Эспозито, занимавшим шестое место по числу голову в НХЛ. Эспозито завершил карьеру в 1981 году. Следующая отметка для 35-летнего россиянина – рекорд Марсель Дионна, который за свою карьеру забросил 731 шайбу.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 437 / сут.
Умерли
92 494+404 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+8 267 / сут.
- Мошенники придумали новый способ хищения денег
- Кабмин внесет в Думу законопроект о включении прививки от ковида в нацкалендарь
- Россиян предупредили о новом виде мошенничества
- Овечкин сравнялся с Эспозито по голам в НХЛ
- Глава Крыма решил оставить главу регионального Минкульта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru