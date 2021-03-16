Овечкин сравнялся с Эспозито по голам в НХЛ

Российский нападающий Александр Овечкин забросил 717-ю шайбу в своей карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Капитан «Вашингтона» отметился шайбой в ворота «Баффало» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ, который прошел в ночь на вторник по московскому времени.

Овечкин сравнялся с канадцем Филом Эспозито, занимавшим шестое место по числу голову в НХЛ. Эспозито завершил карьеру в 1981 году. Следующая отметка для 35-летнего россиянина – рекорд Марсель Дионна, который за свою карьеру забросил 731 шайбу.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Александр ОвечкинНХЛ
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