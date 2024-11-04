Александр Мостовой заявил, что пройдет стажировку в московском «Динамо»

Экс-игрок футбольной сборной России Александр Мостовой заявил, что пройдёт тренерскую стажировку в столичном «Динамо». Об этом сообщает «Матч ТВ».

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Проходящий обучение в академии Российского футбольного союза спортсмен, намеревающийся получить тренерскую лицензию, отметил, что обсудит стажировку после кубкового матча между московскими «Динамо» и «Локомотивом», который пройдёт 5 ноября.

«У «Динамо» завтра игра, не хочется отвлекать... Условная договоренность у нас есть, после их матча с «Локомотивом» созвонимся и решим», - указал Мостовой.

Ранее планировалось, что 56-летний специалист пройдёт стажировку в московском «Спартаке», однако она была отменена по инициативе клуба, сообщает RT.

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