Александр Емельяненко заявил, что его прооперируют в НИИ имени Склифосовского
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко заявил ТАСС, что его ожидает операция, которую будут делать специалисты НИИ имени Н.В. Склифосовского.
По словам 43-летнего спортсмена, грыжа в шейном позвонке передавила спинной нерв, из-за чего у него полностью отказали ноги, поэтомуон не может даже стоять и передвигается на инвалидной коляске.
«Сейчас поеду в институт Склифосовского, будут меня восстанавливать и реабилитировать лучшие специалисты», - заключил Емельяненко.
Ранее в ФК «Динамо» заявили, что нападающий Константин Тюкавин, у которого диагностировали субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена, был удачно прооперирован в Германии, сообщает RT.
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