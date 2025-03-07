Александр Емельяненко заявил, что его прооперируют в НИИ имени Склифосовского

По словам 43-летнего спортсмена, грыжа в шейном позвонке передавила спинной нерв, из-за чего у него полностью отказали ноги, поэтомуон не может даже стоять и передвигается на инвалидной коляске.

«Сейчас поеду в институт Склифосовского, будут меня восстанавливать и реабилитировать лучшие специалисты», - заключил Емельяненко.

Ранее в ФК «Динамо» заявили, что нападающий Константин Тюкавин, у которого диагностировали субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена, был удачно прооперирован в Германии, сообщает RT.

